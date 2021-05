Update 17. Mai - Hermann Gerland vor Bayern-Abschied - Auch Klose geht

Am Sonntag verkündete Miroslav Klose seinen Abschied beim FC Bayern München und nur ein Tag später berichtet der "kicker", dass auch Hermann Gerland den Verein im Sommer verlassen wird. Demnach sei unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann für den langjährigen Co-Trainer kein Platz mehr. Beim Rekordmeister soll die Vereinslegende aber keine neue Funktion übernehmen, sondern stattdessen andere Wege einschlagen. Der Ruhestand sei demnach keine Option.

Update 16. Mai - Florian Kohfeldt entlassen - Thomas Schaaf übernimmt bei Werder Bremen

Der SV Werder Bremen hat sich nach der 0:2-Niederlage in Augsburg von Trainer Florian Kohfeldt getrennt. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Für den letzten Bundesliga-Spieltag und mögliche Relegationsspiele wird der ehemalige Meistertrainer Thomas Schaaf die Mannschaft betreuen.Am späten Samstagabend traf die Geschäftsführung des Klubs die Entscheidung, der Aufsichtsrat stimmte dieser zu.

"Leider hatten wir nach dem Spiel in Augsburg nicht mehr die Überzeugung, mit Florian Kohfeldt den Klassenerhalt schaffen zu können. [... ] Wir sind weiterhin überzeugt, dass Florian Kohfeldt ein hervorragender Trainer ist, allerdings waren wir uns einig, jetzt noch einmal eine Veränderung vorzunehmen, um doch noch den Klassenerhalt zu erreichen", erklärte Geschäftsführer Frank Baumann.

Schaaf übernimmt schwere Aufgabe

Nachfolger Thomas Schaaf betreute die Grün-Weißen bereits 14 Jahre lang als Trainer und gewann unter anderem 2004 das Double. Er wird am Sonntag in das Quarantäne-Trainingslager nach Barsinghausen reisen und fortan die Mannschaft betreuen. Neben dem bisherigen Trainerteam arbeitet nun auch Wolfgang Rolff für Werder, er fungiert als Co-Trainer.

Update 15. Mai - Lewandowski stellt Torrekord von Gerd Müller ein

Robert Lewandowski hat Bundesliga-Geschichte geschrieben und den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller eingestellt. Der Weltfußballer traf am vorletzten Spieltag bei der Partie des feststehenden Meisters Bayern München beim SC Freiburg in der 26. Minute per Foulelfmeter zum 0:1. Damit hat Lewandowski 40 Treffer in der laufenden Spielzeit erzielt - wie "Bomber" Müller in der Saison 1971/72.

Update 15. Mai - Hertha und Kiel im Höhenflug: Corona-Quarantäne als Vorteil?

Dass zwei Wochen Quarantäne einem Fußballklub die Saison kosten können, zeigte Dynamo Dresden im vergangenen Jahr eindrucksvoll. Doch bei Hertha BSC und Holstein Kiel scheint sich die Zwangsisolation sogar als Vorteil zu entpuppen. Es ist wahrlich keine einfache Saison für Hertha BSC. Die Berliner, die sich so gern als "Big City Club" verstehen und in den oberen Sphären der Bundesliga mitspielen würden, kämpften von Beginn an gegen den Abstieg. Als Pal Dardai im Januar den glücklosen Bruno Labbadia auf der Trainerbank ablöste, hieß das Ziel bereits Klassenerhalt. Irgendwie. Ein Drahtseilakt, bei dem Stolpern eigentlich verboten ist.

Doch dann stellte die Pandemie der Hertha ein Bein. Vier positive Corona-Fälle, darunter Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic sowie die Spieler Dodi Lukebakio und Marvin Plattenhardt bedeuteten zwei Wochen amtlich angeordnete Quarantäne. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Hertha auf Platz 15 – punktgleich mit dem 16. Arminia Bielefeld – rangierte. Noch schwerer als die 14-tägige Zwangspause wog, was danach blühte: sechs Partien in 20 Tagen. Ein Programm, das selbst einen stresserprobten Champions-League-Klub an die Belastungsgrenze bringen würde.

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Zweitligist Holstein Kiel. Wenn auch in einem anderen Kontext. Die Nordlichter verabschiedeten sich im April bereits zum zweiten Mal binnen zwei Monaten in corona-bedingte Isolation. Der zum Greifen nahe Aufstiegsplatz in ernsthafter Gefahr, denn auch die Kieler arbeiteten sich danach durch einen engmaschigen Terminkalender.

Schreckgespenst Dynamo Dresden

Dass der Nachholspiel-Marathon nach einer Quarantäne den Saisonverlauf negativ beeinflussen kann, hatte im Vorjahr Dynamo Dresden schmerzhaft erfahren. Die Sachsen hatten nach ihrer zweiwöchigen Zwangspause vor rund einem Jahr kein Land mehr gesehen. Es folgte der Absturz in Liga drei.

Gut, Dresden hatte den Grundstein zum Abstieg mit einer katastrophalen Hinrunde 2019/20 schon vor Ausbruch der Pandemie gelegt und im Saisonendspurt mit fast ausnahmslos starken Gegnern zu tun. Hinzukam, dass seinerzeit kein Fußballverein Routine im Umgang mit den erschwerten Umständen hatte. Corona war damals noch Neuland für alle.

Update 15. Mai - Amt macht Ansage! Familien müssen Quarantäne-Trainingslager des FC Bayern wohl wieder verlassen

Der FC Bayern befindet sich, wie alle anderen Bundesligisten, im Quarantäne-Trainingslager. Bei der Anreise in Grassau waren plötzlich die Familien der Profis dabei. Nun hat das zuständige Landratsamt wohl ein Machtwort gesprochen.

Die Spieler des FC Bayern müssen im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee ab sofort wohl ohne ihre mitgereisten Familien auskommen - weil ein Verstoß gegen die Corona-Regeln vorliegt. Das teilte das zuständige Landratsamt Traunstein am frühen Freitagabend auf Anfrage der "tz" und des "Münchner Merkur" mit. "Alle Personen, die nicht zwingend zur Durchführung des Trainingsbetriebs notwendig sind, müssen das Hotel noch heute verlassen", stellte das Amt klar, dies sei auch dem FC Bayern und dem Hotelbetreiber mitgeteilt worden. Die Bayern treten am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) beim SC Freiburg an.

Update 14. Mai - Pokalfinale BVB - Leipzig 4:1

BVB gewinnt DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Ballzauberer Jadon Sancho und das Sturmgenie Erling Haaland haben Borussia Dortmund mit einer Machtdemonstration erster Güte zum Pokalsieg geführt. Die beiden Doppeltorschützen überrollten RB Leipzig im nur kurz spannenden Berliner Feiertagsfinale mit ihren Treffern zum verdienten 4:1 (3:0) und verwehrten dem Emporkömmling den ersten Titel der Vereinsgeschichte. "Das sind unglaubliche Momente", sagte BVB-Kapitän Marco Reus in der "ARD", "was wir heute für ein Spiel gezeigt haben, welche Moral wir in den vergangenen Wochen bewiesen haben, wie wir uns in diese Saison zurückgekämpft haben. Das macht uns unheimlich stolz."

Sancho (5.) eröffnete das 78. DFB-Pokal-Endspiel zwischen Tradition und Retorte mit einem Traumschlenzer ins lange Toreck. Haaland (28.), gerade rechtzeitig von einer Oberschenkelverletzung genesen, legte nach und stellte die Weichen auf den fünften BVB-Cupsieg. Dann war wieder Sancho dran (45.), kurz vor Schluss rutschte Haaland (87.) beim Schuss von der Strafraumgrenze aus und traf dennoch - RB war zutiefst schockiert. Trainer Julian Nagelsmann geht trotz des Tores von Dani Olmo (71.) titellos zum FC Bayern München. "Glückwunsch an Dortmund zum verdienten Sieg", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der "ARD": "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie ist nach den frühen Rückschlägen eigentlich gut zurückgekommen. Am Ende dann mit diesem Ergebnis hier zu stehen, ist einfach bitter."

Sancho (5.) eröffnete das 78. DFB-Pokal-Endspiel zwischen Tradition und Retorte mit einem Traumschlenzer ins lange Toreck. Haaland (28.), gerade rechtzeitig von einer Oberschenkelverletzung genesen, legte nach und stellte die Weichen auf den fünften BVB-Cupsieg. Dann war wieder Sancho dran (45.), kurz vor Schluss rutschte Haaland (87.) beim Schuss von der Strafraumgrenze aus und traf dennoch - RB war zutiefst schockiert. Trainer Julian Nagelsmann geht trotz des Tores von Dani Olmo (71.) titellos zum FC Bayern München. "Glückwunsch an Dortmund zum verdienten Sieg", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der "ARD": "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie ist nach den frühen Rückschlägen eigentlich gut zurückgekommen. Am Ende dann mit diesem Ergebnis hier zu stehen, ist einfach bitter."

Update 13. Mai - FC Bayern zittert um Lewandowski

Der FC Bayern muss in der Partie gegen den SC Freiburg eventuell auf Robert Lewandowski verzichten. Der Torjäger musste am Donnerstag das Training abbrechen. Sollte der Pole ausfallen, gerät auch sein Torrekord in Gefahr. Aktuell liegt Lewandowski bei 39 Treffern in der Saison und damit nur noch einen hinter dem "ewigen" Torrekord von Gerd Müller (40 Tore) aus der Saison 1971/72. Der FC Bayern gab am Abend bekannt, dass Lewandowski "aufgrund von Belastunfssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft" trainiert habe. Hoffnung auf einen Einsatz besteht also