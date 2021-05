Update 19. Mai - DFB Kader für die EM 2021 steht fest

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Arsenal)

Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern München), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Robin Koch (Leeds United), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig)

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Leon Goretzka (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Kevin Volland (AS Monaco)

Update 19. Mai - Seoane beerbt Trainer Wolf in Leverkusen

Der 42-Jährige kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern, erhält einen Dreijahresvertrag und ersetzt bei der Werkself ab dem Sommer damit Coach Hannes Wolf. Das bestätigte Bayer am Mittwoch. Bayer macht laut Medienberichten von einer Ausstiegsklausel in Seoanes Vertrag Gebrauch und zahlt demnach eine Ablösesumme von rund einer Million Euro. Seoane hatte Bern seit seiner Amtsübernahme 2018 in allen drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten zum Meistertitel geführt, vergangenes Jahr gewann er mit den Young Boys zudem den Schweizer Pokal. Derzeit ist Bern einen Spieltag vor Saisonende mit 28 Punkten Vorsprung Tabellenführer.In den vergangenen Monaten war er auch bei den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt gehandelt worden.

Update 19. Mai - Medien: Krösche will Terzic nach Frankfurt holen

Der aktuelle Coach von Borussia Dortmund soll laut Sport Bild die Wunschlösung des neuen Sportvorstands Markus Krösche sein. Nach Informationen des Blattes gibt es in dieser Woche ein "ausführliches Gespräch" mit Terzic. Bei positivem Verlauf werde Krösche den 38-Jährigen intern als Topkandidaten vorstellen. Die Eintracht befindet sich wegen des bevorstehenden Wechsels von Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach auf Trainersuche. Terzic soll in Dortmund nach der Verpflichtung von Marco Rose zur kommenden Spielzeit als Co-Trainer wieder in die zweite Reihe rücken. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt betont, Terzic halten zu wollen. "Aber falls Edin sagt, ich habe ein Topangebot, dann sprechen wir. Das ist allerdings nicht unser Wunschszenario", sagte Watzke der Funke Mediengruppe. Er sei überzeugt, dass eine Zusammenarbeit von Rose und Terzic "großartig laufen" würde. Als Interimscoach führte Terzic die Westfalen in die Champions League sowie zum DFB-Pokalsieg und machte sich so für die Chefrolle bei anderen Vereinen interessant.

Update 18. Mai - Didavi verlängert beim VfB

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart stellt auf der Saison-Zielgeraden eine weitere Weiche für die kommende Spielzeit. Wie die Schwaben am Dienstag mitteilten, wird der Vertrag von Daniel Didavi um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert.

Der 31-Jährige spielt mit Unterbrechung von insgesamt vier Saisons seit 1997 beim VfB. In der laufenden Spielzeit lief der Mittelfeldmann insgesamt 25-mal für Stuttgart auf (vier Tore).

Didavi habe "eine große Wichtigkeit für unser Spiel", sagte Sportdirektor Sven Mislintat: "Mit seiner positiven und integrativen Art ist er zudem nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine ein sehr wichtiger Faktor und Orientierungspunkt." Zudem trage er "den Brustring mit großem Stolz".

Didavi meinte: "Ich gehöre hierher und darüber bin ich sehr froh." Er wolle "weiterhin versuchen, meine bestmögliche Leistung für den VfB zu geben, den Konkurrenzkampf und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft so hoch wie möglich zu halten und die jüngeren Spieler zu unterstützen".

Update 17. Mai - Hermann Gerland vor Bayern-Abschied - Auch Klose geht

Am Sonntag verkündete Miroslav Klose seinen Abschied beim FC Bayern München und nur ein Tag später berichtet der "kicker", dass auch Hermann Gerland den Verein im Sommer verlassen wird. Demnach sei unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann für den langjährigen Co-Trainer kein Platz mehr. Beim Rekordmeister soll die Vereinslegende aber keine neue Funktion übernehmen, sondern stattdessen andere Wege einschlagen. Der Ruhestand sei demnach keine Option.

Update 16. Mai - Florian Kohfeldt entlassen - Thomas Schaaf übernimmt bei Werder Bremen

Der SV Werder Bremen hat sich nach der 0:2-Niederlage in Augsburg von Trainer Florian Kohfeldt getrennt. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Für den letzten Bundesliga-Spieltag und mögliche Relegationsspiele wird der ehemalige Meistertrainer Thomas Schaaf die Mannschaft betreuen.Am späten Samstagabend traf die Geschäftsführung des Klubs die Entscheidung, der Aufsichtsrat stimmte dieser zu.

"Leider hatten wir nach dem Spiel in Augsburg nicht mehr die Überzeugung, mit Florian Kohfeldt den Klassenerhalt schaffen zu können. [... ] Wir sind weiterhin überzeugt, dass Florian Kohfeldt ein hervorragender Trainer ist, allerdings waren wir uns einig, jetzt noch einmal eine Veränderung vorzunehmen, um doch noch den Klassenerhalt zu erreichen", erklärte Geschäftsführer Frank Baumann.

Schaaf übernimmt schwere Aufgabe

Nachfolger Thomas Schaaf betreute die Grün-Weißen bereits 14 Jahre lang als Trainer und gewann unter anderem 2004 das Double. Er wird am Sonntag in das Quarantäne-Trainingslager nach Barsinghausen reisen und fortan die Mannschaft betreuen. Neben dem bisherigen Trainerteam arbeitet nun auch Wolfgang Rolff für Werder, er fungiert als Co-Trainer.

Update 15. Mai - Lewandowski stellt Torrekord von Gerd Müller ein

Robert Lewandowski hat Bundesliga-Geschichte geschrieben und den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller eingestellt. Robert Lewandowski hat Bundesliga-Geschichte geschrieben und den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller eingestellt. Der Weltfußballer traf am vorletzten Spieltag bei der Partie des feststehenden Meisters Bayern München beim SC Freiburg in der 26. Minute per Foulelfmeter zum 0:1. Damit hat Lewandowski 40 Treffer in der laufenden Spielzeit erzielt - wie "Bomber" Müller in der Saison 1971/72.

