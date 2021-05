Update 26. Mai - Relegations-Hinspiel steht an

Der 1. FC Köln und Holstein Kiel treffen in der Bundesliga-Relegation aufeinander. Das Hinspiel findet in Köln am Mittwoch um 18:30 Uhr statt. Das Rückspiel am Samstag, den 29. Mai um 18 Uhr.

Update 26. Mai - FC Bayern: Nagelsmann äußert sich zu Gerland-Abschied

Der neue Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, hat sich zum Abschied von Co-Trainer Hermann Gerland geäußert. Er beteuert, dass er nicht der Grund für den Abschied der Bayern-Legende sei. "Dass Hermann nicht bleiben will, hat nichts mit mir zu tun. Das wurde teilweise völlig falsch interpretiert", erklärte Nagelsmann in der "Sport Bild". Gerland arbeitete seit 20 Jahren für den deutschen Rekordmeister, gab nun aber seinen Abschied bekannt.

Update 25. Mai - BVB plant Abschiedsspiel

Borussia Dortmund will den ehemaligen Akteuren Lukasz Piszczek und Sven Bender ein Abschiedsspiel geben. "Es ist eine Idee und unser Wunsch, dass im Sommer 2022 die Profimannschaft gegen das Doublegewinner-Team von 2012 spielt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Update 24. Mai - Bremen steigt ab - Köln in der Relegation

Der SV Werder Bremen muss den Weg in die 2. Liga antreten. Am 34. Spieltag verlor Bremen mit 2:4 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach. Für Bremen ist es der erste Abstieg seit 1980. Der 1. FC Köln dagegen kann sich mit einem 1.0-Erfolg gegen Schalke in die Relegation rettet und trifft dort auf Holstein Kiel.

Update 22. Mai - FC Bayern: Dantas und Costa gehen

Beim FC Bayern München werden im Sommer viele Spieler den Verein verlassen. Neben Javi Martinez, Jerome Boateng und David Alaba wurde nun bekannt, dass auch Thiago Dantas und Douglas Costa den Verein verlassen werden. Beide waren nur ausgeliehen und konnte beim Rekordmeister keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Update 20. Mai - S04: Zehn Spieler werden verabschiedet

Schalke 04 wird bei seinem vorerst letzten Bundesliga-Auftritt gleich zehn Spieler und drei Mitarbeiter verabschieden. Die Verträge von Benjamin Stambouli und Bastian Oczipka enden mit dem Abstieg. Außerdem werden die auslaufenden Kontrakte von Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb, Steven Skrzybski und Alessandro Schöpf nicht verlängert.

Leihspieler William kehrt zu Wolfsburg zurück, Rönnow und Paciencia zu Frankfurt

Wie Schalke vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zudem bekanntgab, kehren die ausgeliehenen William (VfL Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (beide Eintracht Frankfurt) und Kilian Ludewig (RB Salzburg) zu ihren Heimatvereinen zurück.

Auch abseits des Platzes gibt es Abgänge: Auf eigenen Wunsch werden Athletiktrainer Quirin Löppert, Ernährungsberaterin Dr. Wiebke-Maria Schlusemann und Physiotherapeut Dennis Schmitz die Königsblauen verlassen.

Über mögliche weitere Abgänge ist noch keine Entscheidung getroffen. "Über weitere Personalentscheidungen wird der S04 zu gegebener Zeit informieren", teilte der Klub mit.

Update 19. Mai - Seoane beerbt Trainer Wolf in Leverkusen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Schweizer Gerardo Seoane als Cheftrainer für die neue Saison verpflichtet. Der 42-Jährige kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern, erhält einen Dreijahresvertrag und ersetzt bei der Werkself ab dem Sommer damit Coach Hannes Wolf. Das bestätigte Bayer am Mittwoch. Bayer macht laut Medienberichten von einer Ausstiegsklausel in Seoanes Vertrag Gebrauch und zahlt demnach eine Ablösesumme von rund einer Million Euro. Seoane hatte Bern seit seiner Amtsübernahme 2018 in allen drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten zum Meistertitel geführt, vergangenes Jahr gewann er mit den Young Boys zudem den Schweizer Pokal. Derzeit ist Bern einen Spieltag vor Saisonende mit 28 Punkten Vorsprung Tabellenführer.In den vergangenen Monaten war er auch bei den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt gehandelt worden.

