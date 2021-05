Update 12. Mai - Coronafälle bei Schalke vor Duell mit Hertha

Der FC Schalke hat kurz vor dem Nachholspiel gegen Hertha BSC (Mittwoch, 18 Uhr im Liveticker bei ran.de) einen weiteren Coronafall gemeldet. Insgesamt sind nun drei Schalker Spieler positiv auf Corona getestet worden. Das Spiel soll dennoch stattfinden, wie der Klub nach Rücksprache mit dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt bekanntgab. Neben den drei betroffenen Profis stehen vier weitere Akteure unter Quarantäne.

Update 09. Mai - Hertha BSC geht die Puste aus

Trotz einer erneuten Mega-Rotation ist Hertha BSC im dritten Spiel innerhalb von sieben Tagen die Puste ausgegangen. Die neuformierte Berliner Mannschaft musste sich im Keller-Duell gegen eine frech aufspielende Arminia aus Bielefeld mit einem etwas schmeichelhaften 0:0 begnügen und verpasste einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Hertha BSC trennt vom Tabellen-16. Bielefeld weiterhin nur das bessere Torverhältnis. Allerdings kann sich das Team von Trainer Pal Dardai am Mittwoch im dritten und letzten Nachholspiel aufgrund der Corona-Quarantäne bei Absteiger Schalke 04 im Tabellenkeller Luft verschaffen. Die Bielefelder zeigten sich gegenüber der 0:5-Klatsche bei Borussia Mönchengladbach deutlich verbessert und verpassten nur durch eine mangelhafte Chancenverwertung den verdienten Sieg.

Update 09. Mai - Nach Frankfurt-Patzer: Leipzig für Champions League qualifiziert

RB Leipzig hat sich trotz der Niederlage bei Borussia Dortmund (2:3) zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert. RB Leipzig hat sich trotz der Niederlage bei Borussia Dortmund (2:3) zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert. Nach dem Patzer von Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 (1:1) können die Sachsen in den verbleibenden zwei Ligaspielen nicht mehr auf Platz fünf abrutschen. Die restlichen beiden Tickets für die Königsklasse werden zwischen dem VfL Wolfsburg (60 Punkte), Dortmund (58) und Frankfurt (57) vergeben.

Update 09. Mai, 09.10 Uhr - FC Bayern mit Meistergala gegen Gladbach - Lewandowksi nah dran am Müller-Rekord

Der FC Bayern München hat als feststehender Meister ein glanzvolles 6:0 (4:0) gegen ein desolates Borussia Mönchengladbach eingefahren. Mit einer Meistergala haben Torrekord-Jäger Robert Lewandowski und der FC Bayern München ihre Dominanz im deutschen Fußball zelebriert. Die Glückwünsche für die neunte Meisterschaft in Serie und die 31. insgesamt gab es bereits vor dem Anpfiff, danach aber spielte der "FC Nimmersatt", als sei noch gar nichts entschieden. Zur Feier des Tages schenkte sich der Rekordmeister ein glanzvolles 6:0 (4:0) gegen ein desolates Borussia Mönchengladbach, das zum Erreichen der Europa League nun ein sportliches Wunder benötigt.

Update 09. Mai, 09.10 Uhr - Sieg bei Pokal-Generalprobe gegen Leipzig: BVB setzt Aufholjagd fort und macht Bayern zum Meister

Borussia Dortmund hat bei der Generalprobe für das Pokalfinale seine Aufholjagd im Kampf um die Champions League fortgesetzt. Borussia Dortmund hat bei der Generalprobe für das Pokalfinale seine Aufholjagd im Kampf um die Champions League fortgesetzt und nebenbei Bayern München vorzeitig zum neunten Meistertitel in Folge verholfen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besiegte RB Leipzig in einem wilden Spiel mit 3:2 (1:0) und eroberte durch den fünften Erfolg in Serie zumindest für einen Tag den begehrten vierten Platz.