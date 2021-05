Update 09. Mai, 09.10 Uhr - FC Bayern mit Meistergala gegen Gladbach - Lewandowksi nah dran am Müller-Rekord

Der FC Bayern München hat als feststehender Meister ein glanzvolles 6:0 (4:0) gegen ein desolates Borussia Mönchengladbach eingefahren. Mit einer Meistergala haben Torrekord-Jäger Robert Lewandowski und der FC Bayern München ihre Dominanz im deutschen Fußball zelebriert. Die Glückwünsche für die neunte Meisterschaft in Serie und die 31. insgesamt gab es bereits vor dem Anpfiff, danach aber spielte der "FC Nimmersatt", als sei noch gar nichts entschieden. Zur Feier des Tages schenkte sich der Rekordmeister ein glanzvolles 6:0 (4:0) gegen ein desolates Borussia Mönchengladbach, das zum Erreichen der Europa League nun ein sportliches Wunder benötigt.

Update 09. Mai, 09.10 Uhr - Sieg bei Pokal-Generalprobe gegen Leipzig: BVB setzt Aufholjagd fort und macht Bayern zum Meister

Borussia Dortmund hat bei der Generalprobe für das Pokalfinale seine Aufholjagd im Kampf um die Champions League fortgesetzt. Borussia Dortmund hat bei der Generalprobe für das Pokalfinale seine Aufholjagd im Kampf um die Champions League fortgesetzt und nebenbei Bayern München vorzeitig zum neunten Meistertitel in Folge verholfen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besiegte RB Leipzig in einem wilden Spiel mit 3:2 (1:0) und eroberte durch den fünften Erfolg in Serie zumindest für einen Tag den begehrten vierten Platz.

Update 08. Mai, 10.08 Uhr - Augsburg verliert Spiel eins unter Weinzierl

Ottmar Hitzfeld sieht Fußball-Rekordmeister Bayern München mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann für die Zukunft gut aufgestellt.Der frühere Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld sieht Fußball-Rekordmeister Bayern München mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann für die Zukunft gut aufgestellt. "Nagelsmann ist für Bayern kein Risiko, und Bayern ist für Nagelsmann kein Risiko", sagte der 72-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgabe).Nagelsmann (33) habe sich bei RB Leipzig "sehr gut weiterentwickelt, er ist eine richtige Führungspersönlichkeit". Gleichzeitig würdigte Hitzfeld, fünfmal Meister sowie einmal Champions-League-Sieger mit den Bayern, die Leistung des scheidenden Trainers Hansi Flick. Der 56-Jährige habe mit bislang sechs Titeln in München "Historisches geleistet".

Der FC Augsburg hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl verloren. Der FCA verlor am 32. Spieltag gegen den VfB Stuttgart mit 1:2 (0:1). Damit ist Augsburg mit 33 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf. Zwar zeigte das Team eine anständige Leistung und kam zwischenzeitlich zum Ausgleich, doch am Ende steht der FCA ohne Punkte da.

Update 06. Mai, 20.28 Uhr - Hertha BSC landet Big Point gegen den SC Freiburg

Hertha BSC feiert im zweiten Spiel nach der Coronazwangspause trotz einer Rekord-Rotation einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Gegen Freiburg setzt sich die Mannschaft von Trainer Pal Dardai souverän durch. Ein runderneuertes Team von Hertha BSC hat im zweiten Spiel nach der Coronazwangspause einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Berliner gewannen nach einer Total-Rotation mit neun Veränderungen in der Startelf gegen den SC Freiburg am Ende verdient mit 3:0 (2:0) und kletterten vom 17. auf den 14. Platz.