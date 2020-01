Bundesliga

Kahn ist da! Das ist sein Fahrplan beim FC Bayern

Am 1. Januar 2020 tritt Oliver Kahn seinen Dienst als Vorstandsmitglied beim FC Bayern an. Der "Titan" soll in München eine neue Ära prägen und langfristig als Rummenigge-Nachfolger aufgebaut werden. ran zeigt Kahns Fahrplan für die nächsten zwei Jahre.