Aufstellung Borussia Dortmund: Hitz - Morey - Can - Hummels - Guerreiro - Delaney - Dahoud - Reus - Brandt - Sancho - Haaland

Top-Spiel am 22. Bundesliga-Spieltag. Revierderby! Das Schlusslicht Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund. Die Aufstellungen der beiden Teams im Überblick.

Bei den Königsblauen ruhen die möglicherweise letzten Hoffnungen auf dem heutigen Derby. Der Tabellenletzte weist vor dieser Partie satte neun Zähler Rückstand auf den Relegationsrang 16 auf und hat erst magere neun überhaupt gesammelt. Zuletzt gab es nach zuvor zwei Niederlagen am Stück zwar ein Unentschieden beim 1. FC Union Berlin. Auch dieser eine Punkt ist aber zu wenig, wenn der Nichtabstieg noch realisiert werden soll. Alles andere als ein Sieg heute wäre also keine Hilfe.

Stambouli verbockt das 0:1! Der Franzose will es im Spielaufbau nicht mit dem langen Ball versuchen, sondern sucht die spielerische Lösung. Dabei verliert er die Kugel gegen Morey, von dem sie zu Sancho springt. Der Engländer rast über halbrechts nach vorne und überwindet Langer aus 16 Metern im kurzen Eck.

Am 22. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den ewigen Rivalen Borussia Dortmund. Anstoß der Partie ist am 20. Februar um 18.30 Uhr. Wie ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei ran.de