München - Am 26. Bundesliga-Spieltag kommt es zum Krisengipfel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist Samstag, 20. März, um 18:30 Uhr. Ein Überblick, wo das Spiel live im TV und Livestream zu sehen ist.

Der FC Schalke 04 ist abgeschlagen Tabellenletzter. Da wundert es nicht, dass Königsblau bereits für die zweite Liga plant. Mit Mainz-Kapitän Danny Latza steht der erste Neuzugang für die nächste Saison bereits fest. Für den 31-Jährigen ist es als gebürtigen Gelsenkirchener eine Rückkehr in die Heimat.

Bei den Gladbachern geht es seit der Verkündung des Rose-Wechsels zu Borussia Dortmund steil bergab. Seitdem gab es nur noch Niederlagen. Daher ist ein Sieg gegen die Schalker die einzige Option, will man wirklich nochmal in den Kampf um das internationale Geschäft eingreifen.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wird live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Dieses Angebot ist kostenpflichtig.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach im Livestream

Zudem bietet Sky in der kostenpflichtigen Sky Go App auch einen Livestream zum Einzelspiel an.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts! Aufstellungen, Tore, strittige Szenen oder die wichtigsten Statistiken sind in Echtzeit abrufbar!