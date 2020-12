München - Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Topspiel des 11. Spieltages. Union Berlin empfängt in der "Alten Försterei" den FC Bayern München. Anpfiff der Partie ist um 18:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Nach der Pflichtaufgabe gegen Lokomotive Moskau (2:0) in der Champions League am Mittwoch hat Bayern München nur wenig Zeit zum Verschnaufen, am Samstag wartet bereits Union Berlin auf den deutschen Rekordmeister.

Der Triple-Sieger kommt mit Robert Lewandowski in die Bundeshauptstadt, der gegen die Russen unter der Woche noch geschont wurde. Mit der Chance auf den Titel als Weltfußballer 2020 im Gepäck, dürfte der Pole topmotiviert gegen Union auf dem Platz stehen. Zudem hat Lewandowski bisher in jedem Spiel gegen die Berliner getroffen.

Während die Bayern auf ihren Toptorjäger bauen können, muss Union Berlin auf seinen Schlüsselspieler Max Kruse verzichten. Der Top-Scorer der Köpeniker fällt wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel noch einige Zeit aus. Eins zu Eins zu ersetzen ist der Ex-Nationalspieler für die Berliner nicht.

Bundesliga: Union Berlin gegen FC Bayern live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen Union und Bayern live ab 18.30 Uhr. Nach Anpfiff gibt es dort einen ausführlichen Highlight-Bericht.

Bundesliga: Union gegen Bayern im Livestream

Bei Sky Go gibt es einen kostenpflichtigen Livestream zum Spiel. Der Streamingdienst-Anbieter DAZN bietet ab 21 Uhr Highlights der Partie an. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Liveticker zu Union Berlin gegen FC Bayern München

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

