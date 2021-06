München - Die Bundesliga ist zurück in SAT.1 und auf ran.de!

SAT.1 überträgt live und exklusiv im Free TV, wenn am 13. August die Saison 2021/22 mit einem Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Meister FC Bayern München angestoßen wird. "ran SAT.1 Bundesliga" beginnt die Übertragung des Eröffnungsspiels ab 19 Uhr. Nur vier Tage später, am 17. August, treffen die Münchner dann im Supercup auf DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund.

Anstoß für die Partie in Dortmund ist um 20:30 Uhr. Auch dieses Spiel überträgt "ran Fußball" ab 19 Uhr live und exklusiv im Free TV in SAT.1, beide Partien können auch im kostenlosen Livestream auf ran.de verfolgt werden.

2. Bundesliga startet mit Kracher Schalke gegen HSV

Noch bevor in der Bundesliga der Ball rollt, geht es in der 2. Bundesliga los. Nachdem die Spielpläne für die beiden höchsten Ligen veröffentlicht wurden, ist klar, dass die 2. Bundesliga am 23. Juli mit einem echten Kracher startet. Zum Auftakt der neuen Saison empfängt Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 den Hamburger SV, viel mehr Tradition geht kaum. Die Partie wird ebenfalls ab 19 Uhr exklusiv im Free TV in SAT.1 und auf ran.de zu sehen sein.

Dabei dürfte es direkt am ersten Spieltag zu einer echten Standortbestimmung der beiden Aufstiegsanwärter kommen, schließlich wollen sowohl Schalke als auch der HSV so schnell wie möglich wieder erstklassig spielen. Während S04 in die erste Zweitliga-Saison seit 31 Jahren startet, geht der HSV nach drei verpassten Aufstiegen bereits in seine vierte Spielzeit in der 2. Bundesliga.

"ran SAT.1 Bundesliga" zeigt neun Bundesliga-Spiele live in SAT.1

Neben den Auftaktspielen in der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie dem Supercup, zeigt ran auch eine Partie des letzten Spieltags der Hinrunde, das Auftaktspiel der Rückrunde, sowie die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga. Somit gibt es insgesamt neun Partien der Bundesliga und 2. Liga live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de zu sehen.

Der Zweitligakracher Schalke gegen HSV markiert dabei den Startschuss für die Rückkehr der Bundesliga bei ran nach 18 Jahren. Das Rechtepaket umfasst insgesamt vier Spielzeiten.

Comeback von "ran SAT.1 Bundesliga": Mit Bayern, Gladbach, Schalke und Hamburg

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann schaut auf den Bundesliga-Start voraus: "Mit einem Bundesliga-Klassiker kommt der Fußball zu SAT.1 zurück. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga Schalke gegen den HSV ist die gebührend große Bühne für das Comeback von 'ran SAT.1 Bundesliga'. Drei Wochen später freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer."

ran-Sportchef Alexander Rösner ergänzt mit Blick auf die Top-Duelle: "Die Bundesliga ist zurück bei ran und wir legen mit zwei echten Krachern los. Schalke 04 gegen den Hamburger SV, das hört sich nach erster Liga an und das Eröffnungsspiel der Bundesliga ist das erste Spitzenspiel der Saison 2021/22. Was für ein Comeback der Bundesliga in SAT.1."

Der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/2022 im Überblick

13.08.

20:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach FC Bayern München - ab 19 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de

14./15.08.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - VfL Bochum

1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig

FC Augsburg - TSG Hoffenheim

DSC Arminia Bielefeld - Sport-Club Freiburg

1. FC Köln - Hertha BSC

Die neuen Anstoßzeiten der 1. und 2. Liga

Der 1. Spieltag der 2. Bundesliga-Saison 2021/2022 im Überblick

23.07.

20:30 Uhr: FC Schalke 04 Hamburger SV - ab 19 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de

24./25.07.2021

SV Werder Bremen - Hannover 96

SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg

1. FC Heidenheim - 1846 SC Paderborn 07

FC St. Pauli - Holstein Kiel

1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue

SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf

SG Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04

FC Hansa Rostock - Karlsruher SC

