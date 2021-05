München - Jens Lehmann hat mit seiner Äußerung über Dennis Aogo in den letzten Tagen die Schlagzeilen bestimmt und den Champions-League-Finaleinzug von Manchester City und Chelsea dabei in Deutschland beinahe in den Hintergrund rücken lassen.

In seinem Bühnenprogramm ist Comedian Simon Pearce dafür bekannt, gerne humorvoll über das Thema Rassismus zu sprechen. In "15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown" (Fr., 15:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de) wird Pearce zusammen mit Moderatorin Anna Kraft den Fall noch einmal aufarbeiten und dabei auch seine Sichtweise zum Thema Rassismus in der Gesellschaft kundtun.

1860 München träumt vom Aufstieg

Darüber hinaus wird der geborene Münchener über seine Liebe zu den Löwen vom TSV 1860 sprechen. Der Traditionsklub befindet sich in der 3. Liga im Aufstiegsrennen und hofft darauf, in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auf viele weitere Klubs mit großem Namen zu treffen.

Doch auch auf das aktuelle Geschehen wird im "ran Bundesliga-Countdown" Bezug genommen. Vor allem die taktischen Kniffe des Julian Nagelsmann stehen vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund (Sa., ab 15.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) im Fokus.

Sehen könnt Ihr die Sendung im kostenlosen Livestream auf ran.de, facebook und YouTube.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.