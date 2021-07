Dortmund - Borussia Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke plädiert dafür, wieder Zuschauer in größerem Umfang in der neuen Saison in die Stadien der Fußball-Bundesliga zu lassen.

"Ich warne angesichts von Inzidenzen von fünf vor zu viel Panik. Wir tun jetzt so, dass bei einer Inzidenz von fünf die Welt untergeht ", sagte Watzke am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen BVB-Trainers Marco Rose angesprochen auf Corona-Infektionen während der paneuropäischen EM-Endrunde.

Watzke: "Dann gibt es auch kein Weihnachten mehr"

Er will den Signal Iduna Park bei den Dortmunder Heimspielen zumindest zu einem Drittel laut Vorlage der nordrhein-westfälischen Landesregierung füllen.

Zudem weist Watzke ein anderes Problem hin: "Was ist, wenn die ersten Geimpften klagen, warum sie nicht ins Stadion dürfen? Warum soll ein Stadion nur mit Geimpften nicht ausverkauft sein? Warum sind wir nicht bereit, das wieder zuzulassen? Wenn wir nicht bereit sind, dass wir das wieder zulassen werden, können wir auch sagen: 'Wir ergeben uns COVID-19 und werden nie wieder unser altes Leben führen.' Wer glaubt denn, dass es in den nächsten Jahren keinen einzigen COVID-Fall mehr gibt? Dann gibt es wohl auch keine Grippe und kein Weihnachten mehr."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.