München - Der geplante Umbruch bei Werder Bremen muss wohl zunächst warten. Obwohl die Hanseaten bereits mit Darmstadt-Trainer Markus Anfang eine Einigung erzielt hatten, scheitert der Transfer des 46-Jährigen wohl auf der Zielgeraden.

Darmstadt vom Vorgehen der Bremer "irritiert"

Wie der "kicker" berichtet, wollte der Bundesliga-Absteiger die geforderte Ablösesumme des Zweitligisten nicht bezahlen. Das erste Angebot über 200.000 Euro sollen die "Lilien" sogar als "Frechheit" aufgenommen haben.

So würden sich die Verantwortlichen in Darmstadt generell vom Vorgehen der Bremer "ausgesprochen irritiert" zeigen. Was zusätzlich kurios erscheint: Darmstadt soll von den Verhandlungen erst in Kenntnis gesetzt worden sein, als es bereits zu einer Einigung kam.

Schließlich entschieden sich die Bremer anscheinend gegen eine "marktgerechte Forderung" der Darmstädter. Die "Deichstube" berichtet, dass ein Wechsel dennoch weiterhin möglich sei.

