München - Der Coronavirus hat auch den Fußball in Deutschland erreicht. Wie die "Rheinische Post" berichtet, gab es am Dienstag Beratungen, ob das Topspiel am kommenden Samstag zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund stattfinden kann.

Am Mittwochvormittag gab es vorsichtig Entwarnung. "Wir bedanken uns für die konstruktiven Gespräche mit Innenminister Reul und Gesundheitsminister Laumann, die es uns am Ende ermöglichen, unser Heimspiel am Samstag auszutragen. Borussia wird die mit den Ministerien besprochenen Vorbeuge- und Informations-Maßnahmen für die Besucher des Borussia-Parks durchführen", teilte Gladbach-Präsident Rolf Königs mit.

Aufgrund der Nähe der stark vom Coronavirus betroffenen Gemeinde Heinsberg zum Borussia-Park hatte es Überlegungen gegeben, das Spiel abzusagen oder alternativ ohne Zuschauer auszutragen. Diese Option ist auch noch nicht vom Tisch. Heinsberg liegt nur etwa 40 Kilometer vom Stadion entfernt.

Absagen in Italien und der Schweiz

Gesundheitsminister Laumann bittet allerdings die Menschen aus Heinsberg, auf einen Besuch des Spiels zu verzichten. "Die Menschen müssen selbst für sich entscheiden, ob sie zur Zeit zu solch einer Massenveranstaltung gehen. Wir sind mit den Herren von Gladbach zu folgendem Ergebnis gekommen, dass wir das Bundesliga-Spiel nicht absagen. Aber der Situation Rechnung tragen. Wir werden die Fans aus Heinsberg anschreiben und ihnen sagen, dass sie nicht kommen sollen. Und später eine kostenlose Karte als Bonbon bekommen werden. Dass sie auch vom Verein zu einem anderen wichtigen Fußballspiel eingeladen werden", sagte er.

In Italien wurden bereits einige Liga- und Pokalspiele wegen des Coronavirus abgesagt, die Schweiz hat ihren Ligabetrieb bis Anfang April komplett eingestellt. Zudem wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo in der nächsten Woche ohne Zuschauer ausgetragen.

