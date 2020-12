Mönchengladbach (SID) - Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach rechnet schon bald mit der Rückkehr des Verteidigers Ramy Bensebaini - womöglich bereits im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld. "Rami fühlt sich ordentlich, es besteht die Chance, dass er über Kurzeinsätze langsam rangeführt wird", sagte Rose auf der Pressekonferenz am letzten Tag des Jahres.

Bensebaini litt unter einer COVID-19-Erkrankung, seit Anfang November war der Algerier nicht mehr zum Einsatz gekommen. Auch Stürmer Alassane Plea trainiert nach seiner Zerrung wieder mit der Mannschaft, "seine Verletzung ist auskuriert, wir müssen schauen, ob er schon für 90 Minuten bereit ist", sagte Rose.

Nach zuletzt vier Bundesligaspielen ohne Sieg soll in Bielefeld die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingen. "Wir brauchen die Punkte, es liegt vor allem an uns und unserer Leistung", sagte Rose, der dennoch vor dem Aufsteiger warnte: "Die Bielefelder haben nach einem schwierigen Start ihre Spielweise angepasst. Sie kämpfen ums Überleben, für sie ist jedes Spiel etwas Besonderes."