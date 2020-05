München - Thomas Müller vergleicht die "Stimmung" in Berlin mit einem Kick in der Freizeitliga. Köln hadert mit zwei verschenkten Punkten gegen Mainz Die Reaktionen zum 26. Spieltag der Bundesliga.

1. FC Union Berlin - FC Bayern München 0:2 (0:1):

Marcus Hoffmann (Union Berlin): "Unsere Mannschaft hat sich nach dem Elfmeter und Rückstand nicht runterziehen lassen. Wir haben einiges richtig gemacht, den Rhythmus muss man erst wieder bekommen. Wir waren vielleicht nicht so kaltschnäuzig vor dem Tor wie der FC Bayern."

Hansi Flick (FC Bayern München): "Wir haben unsere Sache gut gemacht, wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, aber jeder Einzelne kann seine Sache noch etwas besser machen. Robert Lewandowski macht einen guten Eindruck, er ist topfit. Wir haben es aber heute versäumt, ihn etwas besser ins Spiel zu bringen."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Im Moment gibt es nichts zu verkünden, dabei bleibe ich auch. Es ist noch Stillschweigen angesagt. Es gibt kein Ultimatum, der FC Bayern hat viel gemacht. Im Moment nicht von Nöten, dass man so eine Entscheidung treffen muss. Ich bin froh beim FC Bayern zu sein, Bayern ist froh mich zu haben."

Thomas Müller (FC Bayern München): "An der ein oder anderen Stelle haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Die Atmosphäre war wie bei einem Alte-Herren-Kick-Flutlichtspiel um 19 Uhr."

Borussia Dortmund - Schalke 04 4:0 (2:0):

Lucien Favre (Borussia Dortmund): "4:0 gegen Schalke - das ist ganz okay. Der Schlüssel war, dass die Mannschaft gut zusammengespielt hat, auch defensiv. Das war sehr, sehr speziell. Du hast keinen Lärm, du schießt aufs Tor, machst einen Top-Pass, ein Tor - und nichts passiert. Das ist sehr, sehr komisch. Unser Publikum fehlt uns sehr. Es war ein ganz anderes Spiel als sonst."

Julian Brandt: (Borussia Dortmund): "Mir wäre natürlich lieber, wenn die Rahmenbedingungen ganz normal wären. Aber am Ende ist es so und wir müssen uns da alle anpassen. Am Ende ist Fußball Fußball und man muss versuchen, seinen Spaß zu finden."

David Wagner (FC Schalke 04): "Unsere Mannschaft hat nicht wie gewöhnlich gespielt. Irgendwie hat der Kampf gefehlt. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber irgendwie denke ich, dass sich unsere Jungs an die Atmosphäre gewöhnen müssen. Dass wir sofort mit dem Derby starten mussten, war vielleicht ein Nachteil. Das darf und sollte aber keine Entschuldigung sein".

Daniel Caliguiri (FC Schalke 04): "Wir haben uns viel vorgenommen, aber gerade in der ersten Halbzeit keinen Zugriff bekommen. Die Freiräume der Dortmunder Sechser waren zu groß, deshalb konnten sie sich immer aufdrehen und das Spiel verlagern. In die zweite Halbzeit sind wir mit unserer Umstellung auf Raute eigentlich gut gestartet."

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 (0:1):

Julian Nagelsmann (RB Leipzig): "Wir hatten sechs, sieben hundertprozentige Chancen und da musst du gegen einen so tiefen Gegner mal eine machen. In Anbetracht der Chancen hätte sogar ein hoher Sieg bei rauskommen müssen. Wenn wir drei oder vier Tore schießen, wäre es nicht ganz unverdient gewesen."

Kevin Kampl (RB Leipzig): "Ich glaube, wir sind fünfmal vorm leeren Tor gestanden und müssen das Ding einfach nur machen. Wir hatten heute Chancen für zwei Spiele. Nichtsdestotrotz haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben uns sehr viele Chancen erarbeitet, obwohl Freiburg wie im Hinspiel sehr tief stand."

Christian Streich (SC Freiburg): "Wir freuen uns genauso, dass wir wieder unserer Arbeit nachgehen können wie der Koch, der den Menschen wieder ein gutes Gericht zubereitet. Wir freuen uns wie alle anderen Menschen, die versuchen Dinge kreativ umzusetzen. Von dem her war ich sehr froh, dass wir heute wieder ins Stadion gehen durften."

Robin Koch (SC Freiburg): "Das ist schon brutal eng. Schade, aber dafür ist der Videobeweis auch da. Trotzdem geht das Unentschieden für uns in Ordnung. Die besondere Geisterspiel-Atmosphäre ist total ungewohnt, aber das wird auch noch eine Zeitlang so ungewohnt bleiben."

TSG Hoffenheim - Hertha BSC Berlin 0:3 (0:0):

Alfred Scheuer (Hoffenheim): "Wenn du 0:3 verlierst in einem Heimspiel, fühlt sich das nicht gut an. Wir hatten zwei oder dreimal die Chance zum 1:0. Da machen wir das Tor nicht. Genau wie zu Beginn der zweiten Halbzeit. Nach dem 0:1 haben ein paar Jungs die Konzentration verloren. Defensiv waren wir individuell absolut nicht gut."

Oliver Baumann (Hoffenheim): "Drei Viertel der Partie waren eigentlich in Ordnung von uns. Da haben wir auch unsere Möglichkeiten gehabt - eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Letztendlich hat es Berlin mit den Toren heute einen Ticken zu einfach gehabt."

Bruno Labbadia (Hertha BSC Berlin): "Wir wussten ja nicht, wo wir stehen, das tut der Mannschaft wahnsinnig gut. Das wird uns helfen für die nächsten Wochen. Ich bin sehr froh, dass wir diese drei Punkte geholt haben. Die Mannschaft ist das sehr, sehr geschlossen angegangen."

Vedad Ibisevic (Hertha BSC Berlin): "Es ist schon einiges passiert in den letzten Wochen mit Labbadia. Natürlich haben wir mit dem neuen Trainer immer wieder versucht, uns auf Fußball zu konzentrieren. Trotz aller Umstände, die wir sonst hatten. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben alle sehr hart gearbeitet."

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1):

Tobias Zellner (FC Augsburg): "Wir haben in der ersten Hälfte ein bisschen gebraucht, da war Wolfsburg uns überlegen. Nach der Halbzeit waren wir dann zunächst die bessere Mannschaft und hatten eine gute Phase, in der wir auch den Ausgleich gemacht haben. Wolfsburg hatte kurz danach zwei gute Chancen, mein Eindruck war aber, dass es auf ein Unentschieden rausläuft."

Philipp Max (FC Augsburg): "Es war heute für alle das erste Mal in so einer Atmosphäre. Wir wollten uns heute von unserer besten Seite zeigen. In der ersten Hälfte haben wir uns schwergetan, in der zweiten haben wir es besser gemacht und wären fast in Führung gegangen. Wenn du in der Nachspielzeit noch das Gegentor bekommst, ist das natürlich extrem bitter."

Oliver Glasner (VfL Wolfsburg): "Wir sind sehr glücklich, dass wir nach dieser langen Pause mit einem Sieg gestartet sind. Wenn du am Ende noch ein Tor erzielst, ist es natürlich etwas glücklich, über 90 Minuten waren wir aber etwas gefährlicher. Wir hatten Glück, als der Treffer von Uduohai aberkannt wurde, im Großen und Ganzen hatten wir das Spiel aber im Griff."

Daniel Ginczek (VfL Wolfsburg): "Ich habe schon gehofft und auch gedacht, dass ich von Anfang an spiele. Ich akzeptiere die Entscheidung vom Trainer. So wie es dann heute gelaufen ist, war natürlich gut für mich. Ich konnte ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben gewonnen, ich habe das Tor gemacht."

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 0:0 (0:0):

Uwe Rösler (Fortuna Düsseldorf): "Wir hatten heute richtig Pech. Wir hatten viermal Pfosten oder Latte. Die hatten nur eine Chance und so ein Spiel kannst du dann in der 88. Minute sogar noch verlieren. Wenn wir so spielen, steigen wir nicht ab."

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): "Ich weiß nicht, ob man sich in ein, zwei Wochen an die Sachen gewöhnt hat oder ob die einen immer noch beschäftigen. Ab dem Moment, indem der Schiedsrichter anpfeift, gibt es einen Cut und man ist mit dem Fokus voll im Spiel und nicht 90 Minuten mit den Sachen drum herum beschäftigt."

Steffen Baumgart (SC Paderborn): "Ich habe es schon gern, wenn Emotionen von den Rängen kommen. Dafür machen wir es ja auch. Wir machen es nicht dafür, dass wir irgendwo alleine auf einer Wiese spielen."

Uwe Hünemeier (SC Paderborn): "Düsseldorf hatte die besseren Chancen, von daher müssen wir mit dem Punkt leben. Natürlich fehlt ein Stück weit die Emotion, die von außen reingebracht wird. Aber am Ende ist es Elf gegen Elf."

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2):

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Ich muss Gladbach zum verdienten Sieg gratulieren. In der Anfangsphase haben wir den Sieg verpasst, wir sind schläfrig ins Spiel gegangen. Ich habe aber auch viele Dinge gesehen, die gepasst haben. Wir müssen aber die Dinge klar ansprechen."

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Gladbach macht mit dem ersten Schuss das Tor, das spielt ihnen in die Karten. Der Druck vom Publikum ist einfach nicht da, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Trainingsspiel."

Marco Rose (Borussia Mönchengladbach): "Wir sind auf einem guten Weg. Das war wichtig und eine sehr ordentliche Leistung von uns. Wir wussten nicht so richtig, wo wir stehen. Es kam uns natürlich der Blitzstart zugute. Wir haben es gut zu Ende gefightet, wir hätten vielleicht das eine oder andere Tor mehr machen können."

Jonas Hoffmann (Borussia Mönchengladbach): "Ich denke, auf spielerischer Ebene waren wir besser. Wir haben uns teilweise schön von hinten rauskombiniert, das ist nicht selbstverständlich nach 66 Tagen Pause."

1. FC Köln - FSV Mainz 05 2:2 (1:0):

Marcus Gisdol (1. FC Köln): "Ich sage nicht, dass ich zufrieden bin, aber wir können mit dem Punkt leben. Uns hat das Tor nicht so gut getan, danach waren wir passiv und der Gegner hat mehr Spielanteile gehabt. Die Abstimmung und die Abstände haben mir nicht so gut gefallen, da haben wir dem Gegner zu viele Räume gegeben."

Mark Uth (1. FC Köln): "Wenn du 2:0 vorne liegst, musst du das auch ohne Zuschauer über die Zeit bringen."

Achim Beierlorzer (FSV Mainz 05): "Wir haben das ganz toll hingekriegt. Damit meine ich den 1. FC Köln und den FSV Mainz 05. Wir haben ein tolles Fußballspiel abgeliefert mit einem gerechten Ausgang. Dieses 2:2 ist für uns hochverdient, ich kann nur die Moral der Mannschaft loben. Wir haben uns den Punkt redlich verdient."

Rouven Schröder (FSV Mainz 05): "Das war wie Straßenfußball, ein Riesenspiel. Für das erste Spiel nach so vielen Wochen war das echt gut. Die Jungs wollten den Rückstand nicht auf sich sitzen lassen."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.