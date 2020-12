Bremen (SID) - Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels droht keine längere Pause: "So wie es aussieht, hatte Mats lediglich muskuläre Probleme und Krämpfe im Oberschenkel", sagte BVB-Interimstrainer Edin Terzic nach dem 2:1 (1:1)-Sieg der Westfalen im Weserstadion gegen Werder Bremen.

In der 85. Minute war der Weltmeister von 2014 ausgewechselt und durch Dan-Axel Zagadou ersetzt worden. Die Dortmunder müssen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin antreten. Abgeschlossen wird das Kalenderjahr mit einem weiteren Auswärtsspiel im DFB-Pokal am 22. Dezember (20.00 Uhr/Sport1) beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Für Terzic war der kämpferische Einsatz von Hummels beispielgebend für das ganze Team: "Mats hat sich nicht geschont und alles reingeworfen. Die Mannschaft hat sicherlich nicht den allerbesten Fußball gespielt, aber sie wird sich die Leichtigkeit zurückholen."