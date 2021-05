Europameisterschaft

Mit drei LFC-Spielern: Diesen Stars droht das EM-Aus

In wenigen Wochen startet die Europameisterschaft 2021, bei der insgesamt 24 Nationen um den Titel kämpfen werden. Doch schon jetzt steht fest: Der ein oder andere Star wird das Turnier verletzungsbedingt verpassen. ran.de hat in der Galerie einige bekannte Akteure aufgelistet, für die der EM-Start am 11. Juni 2021 zu früh kommt oder deren Teilnahme akut gefährdet ist.