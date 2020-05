Berlin - Bayern München und Borussia Dortmund sind weiterhin die Lieblingsteams der deutschen Fußball-Fans. Wie eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens "YouGov" über die vergangenen elf Monate ergab, belegen die beiden Top-Klubs der Bundesliga die Ränge eins und zwei der Rangliste.

Eine Überraschung folgte mit RB Leipzig auf dem dritten Platz bei den eingefleischten Fans. Bei den Sympathisanten verwies der BVB die Bayern auf Rang zwei, Leipzig ist hinter Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg Fünfter.

In seinem Einzugsgebiet ist RB derweil der beliebteste Bundesligist. Laut einer Studie von Nielsen Sports unter 1500 Befragten besitzt der Herbstmeister in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Fanpotenzial von 500.000 in der Zielgruppe von 16 bis 65 Jahren. Mit 13 Prozent Anteil am regionalen Markt ist RB Spitzenreiter vor Bayern München (12 Prozent) und Borussia Dortmund (8 Prozent). Auf nationaler Ebene kommt RB auf rund 840.000 Fans.

