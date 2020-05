Berlin/München - Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu den Vertragsverhandlungen mit Manuel Neuer geäußert.

"Es sind gute Gespräche, ich bin vorsichtig optimistisch und glaube, dass er zeitnah das Anngebot annimmt. Beide Seiten wissen, was sie an einander haben", erklärte Rummenigge bei "Sky" vor dem Spiel bei Union Berlin.

Rummenigge nimmt DFB in die Pflicht

Zu den Berichten, wonach ein Transfer von Leroy Sane immer näher rücke, wollte sich Rummenigge nicht äußern.

Stattdessen nahm er den DFB in die Pflicht, dass neben den Bundesligen auch die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga in den Spielbericht zurückkehren sollen, schließlich habe es einen Solidarfonds der Champions-League-Teilnehmer gegeben, um das Überleben der Teams aus diesen Ligen abzusichern, so Rummenigge.

Außerdem betonte der frühere Stürmer, dass er es schöner fände, wenn vom DFB auch einmal die positiven Beispiele hervorgehoben werden würden und nicht nur das Negative.

Auch in Richtung DFB-Präsident Fritz Keller, der in einem "Spiegel"-Interview mehr Demut forderte, fand Rummenigge deutliche Worte: "Ich bin etwas irritiert über die meiner Meinung nach etwas populistische Wortwahl von Fritz Keller." So kenne er den DFB-Präsidenten eigentlich nicht. "Er ist ein Mann, der sehr genau überlegt und diese Dinge eigentlich sehr seriös bewertet" sagte Rummenigge.

Der Bayern-Boss weiter: "Vielleicht sollte man sich beim DFB mal einen Besen kaufen, um vor der eigenen Tür zu fegen, das wäre in dem Fall auch angebracht."

