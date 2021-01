Der FC Schalke 04 empfängt den 1.FC Köln am 17. Bundesliga-Spieltag in der Veltins Arena. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, 20. Januar, um 18:30 Uhr. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei ran.de.

+++ UPDATE, 20.01.2021, 16:00 Uhr - Voraussichtliche Aufstellungen Schalke 04 vs. 1. FC Köln +++

Nach fast einem Jahr und 30 sieglosen Spielen gelang dem FC Schalke 04 am 15. Spieltag mal wieder ein Sieg (4:0 gegen 1899 Hoffenheim) in der Bundesliga. Aber am letzten Sonntag folgte der nächste Rückschlag (1:3 gegen Eintracht Frankfurt) für die Königsblauen.

Voraussichtliche Aufstellung Schalke 04: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Voraussichtliche Aufstellung 1.FC Köln: T. Horn - Cestic, Bornauw, Czichos - Ehizibue, J. Horn - Skhiri, Hector - Duda, Drexler - Wolf