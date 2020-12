München – Heute entscheidet sich, wer der neue Weltfußballer wird. Zur Wahl stehen mit Robert Lewandowski (FC Bayern), Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Die "The Best FIFA Football Awards 2020" werden um 19 Uhr in Zürich vergeben. Aufgrund der aktuellen Situation wird Zeremonie virtuell stattfinden.

Neben dem Titel des Weltfußballers wird auch der Welttorhüter, Trainer des Jahres, die Weltelf und das Tor des Jahres gekürt. Neben der Wahl bei den Männern werden die jeweiligen Titel auch im Frauen-Fußball vergeben.

The Best FIFA Football Awards: Die Nominierten

Weltfußballer: Robert Lewandowski (FC Bayern), Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Welttorhüter: Manuel Neuer (FC Bayern), Jan Oblak (Atletico Madrid), Alisson Becker (FC Liverpool)

Welttrainer: Hansi Flick (FC Bayern), Jürgen Klopp (FC Liverpool), Marcelo Bielsa (Leeds United)

Weltfußballerin: Pernille Harder (FC Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Renard (Olympique Lyon)

Welttorhüterin: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Christiane Endler (Paris St. Germain), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Welttrainer*in-Frauen: Emma Hayes (FC Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon), Sarina Wiegman (Trainerin niederländische Nationalmannschaft)

Puskas Preis (schönstes Tor): Giorgian De Arrascaeta (Ceara SC - CR Flamengo (25. August 2019)), Heung-min Son (Tottenham Hotspur FC - FC Burnley (7. Dezember 2019)), Luis Suarez (FC Barcelona - RCD Mallorca (7. Dezember 2019))

FIFA-Weltfußballer-Wahl live im TV

Wenn ihr die Weltfußballer-Wahl der FIFA live im TV sehen wollt, dann müsst ihr das Pay-TV-Programm von Sky nutzen. Denn nur dort wird das Event aus Zürich ab 19 Uhr live übertragen.

FIFA-Weltfußballer-Wahl im Livestream

Natürlich wird auch ein Livestream in der kostenpflichtigen Sky Go App zur Verfügung stehen. Einen kostenlosen Livestream gibt es auf der FIFA-Website fifa.com. Beide Streams beginnen um 19 Uhr.

