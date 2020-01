Köln - Florian Niederlechner vom FC Augsburg gehört zu den auffälligsten Spielern der laufenden Bundesliga-Saison, doch vor zehn Jahren noch hätte der mittlerweile 29 Jahre alte Angreifer wenig auf einen solchen Verlauf seiner Karriere gewettet.

"Da habe ich keine Sekunde daran gedacht, dass ich mal in der Bundesliga lande. Ich habe am Tag fünf Latte macchiatos getrunken, am Nachmittag gab es immer einen Döner oder eine Pizza. Und wenn am Donnerstag irgendwo eine gute Party war, bin ich da auch noch weggegangen", sagte Niederlechner im Interview mit Amazon.

Nebenbei habe er "in der Bayernliga gespielt und nicht einmal gedacht, dass ich 3. Liga spielen könnte. Dieser Weg ist schon Wahnsinn."

Nach 18 Spieltagen der aktuellen Saison ist der gebürtige Ebersberger mit zehn Toren und neun Vorlagen der viertbeste Scorer der Liga. Nur Nationalstürmer Timo Werner (RB Leipzig), Bayern-Torjäger Robert Lewandowski und Dortmund-Star Jadon Sancho waren bislang noch erfolgreicher.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.