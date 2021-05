Fussball

Nur Juve kann mithalten - die längsten Meisterserien in Europas Top-Ligen

Der FC Bayern holte die neunte Meisterschaft in Serie. Damit zogen die Bayern mit Juventus Turin gleich. Doch wer holte in den anderen europäischen Topligen die meisten Meisterschaften in Serie? In Frankreich wartet eine kleine Überraschung.

2:07 min