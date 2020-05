Köln (SID) - Der langjährige Trainer Friedhelm Funkel denkt nicht, dass mangelnde körperliche Fitness ein großer Faktor beim Restart der Fußball-Bundesliga am Wochenende sein wird. "Eins ist ganz, ganz sicher: Alle werden fit sein. Die Trainer und ihr kompletter Stab haben ganze Arbeit geleistet. Man hört immer wieder, dass die Jungs physisch bereit sind, am Samstag, Sonntag oder am Montag wieder die Bundesliga zu spielen", sagte der 66-Jährige bei Sky.

Auch um das spielerische Niveau der Partien macht sich der frühere Coach von Fortuna Düsseldorf keine Sorgen: "Ich mir ganz sicher, dass wir auch gute Spiele sehen werden, auch wenn keine Zuschauer da sind." Dennoch sei die fehlende Unterstützung von den Rängen ein großer Faktor. "Ich glaube schon, dass es für viele Mannschaften entscheidend sein wird", sagte Funkel.