Köln - Ismail Jakobs vom 1. FC Köln hat offenbar Chancen auf eine baldige Berufung in die Nationalmannschaft Senegals. Das berichten der "Express" und der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Dienstag. Demnach bemühe sich der Verband mit Auswahltrainer Aliou Cisse um den 20-Jährigen, Jakobs selbst soll bereits sein Interesse bekundet haben, für das Heimatland seines Vaters aufzulaufen.

In der Mannschaft um Stürmerstar Sadio Mane vom FC Liverpool rechne er sich bessere Chancen aus als beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der gebürtige Kölner ist vor allem auf der linken Außenbahn einsetzbar, im November gab er sein Bundesligadebüt beim FC. Seither stand Jakobs stets in der Startelf, wenn er fit war und erzielte in neun Einsätzen zwei Tore.

