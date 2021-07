Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Abwehrspieler Felix Götze über zwei weitere Jahre an sich gebunden. Der 23-Jährige trägt in der kommenden Saison jedoch nicht das FCA-Trikot, sondern wird erneut für den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt.

Der jüngere Bruder von WM-Held Mario Götze war im vergangenen Winter zum viermaligen deutschen Meister gewechselt und kam in der Rückrunde zu elf Liga-Einsätzen (ein Tor).