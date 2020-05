Köln - Die erste Partie nach dem Neustart der Fußball-Bundesliga wird nach Ansicht von Grischa Prömel ein "spezielles Spiel" für Union Berlin. Der Klub trifft am Sonntag direkt nach der Coronapause auf Tabellenführer Bayern München (18 Uhr). "Keiner weiß, wie die Bayern sich vorbereiten", sagte der 25-Jährige am Montag in einer virtuellen Medienrunde.

Für den Tabellenelften sei es deshalb wichtig, schnell ins Spiel zu finden, auch ohne die Unterstützung der Fans an der Alten Försterei. "Wir hätten lieber vor vollem Haus gespielt", sagte der Mittelfeldspieler: "Gerade in so einem Spiel, wo es auch mal Phasen gibt, in denen wir dem Ball wahrscheinlich erstmal hinterherlaufen müssen."

Immerhin: Das Training liefe bereits flüssiger, aber "acht Wochen ohne Wettkampf gehen nicht spurlos an einem vorbei", sagte Prömel. Trotzdem seien alle "heiß, dass es am Sonntag wieder losgeht."

Persönlich habe er keine Angst vor dem Virus, sagte der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2016: "Nirgendwo ist man sicherer als bei uns gerade im Hotel." Alleine bei den Mahlzeiten gebe es "tausend Vorgaben", bei der Essensausgabe tragen die Spieler Masken und sitzen an einzelnen Tischen.

