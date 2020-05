Berlin (SID) - Für Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist die Saison beendet. Der Argentinier laboriert weiter an einer Fußverletzung und wird nach Angaben seines Klubs in den restlichen Saisonspielen nicht mehr zum Einsatz kommen.

Für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg müssen die Hauptstädter womöglich auch auf die Linksverteidiger Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt verzichten. Plattenhardt wurde am Mittwoch im Ligaspiel bei RB Leipzig (2:2) mit Symptomen einer leichten Gehirnerschütterung ausgewechselt, Mittelstädt zog sich in dem Spiel einen Pferdekuss im Oberschenkel zu.

Weiterhin ausfallen werden die Innenverteidiger Karim Rekik (Innenbanddehnung im Knie) und Niklas Stark (Leistenprobleme). Ersatztorhüter Thomas Kraft ist wegen anhaltender Rückenprobleme nicht mit von der Partie.