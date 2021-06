Europameisterschaft

Bitte nicht umarmen! Die Fan-Regeln für München

Am fünften Tag des Turniers ist es so weit, die deutsche Mannschaft und damit der Standort München steigen in die EM ein. Um 21 Uhr empfängt die DFB-Elf Weltmeister Frankreich, rund 14.000 Zuschauer dürfen kommen. Doch welche Regeln müssen diese 14.000 beachten?