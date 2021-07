Fussball international

Diese Meister haben neue Trainer für 2021/22

FC Bayern, Inter Mailand, Red Bull Salzburg - obwohl diese Teams als amtierende Meister in die Saison 2021/22 gehen, kam es in der Sommerpause aus unterschiedlichsten Gründen zu Trainerwechseln. ran.de zeigt Europas Meisterteams, die in der kommenden Spielzeit auf neue Coaches vertrauen.