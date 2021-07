Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss in den kommenden Wochen auf Jannes Horn verzichten. Der 24-Jährige hatte schon im Relegationsrückspiel bei Holstein Kiel (5:1) eine Hüftverletzung erlitten, die zunächst konservativ behandelt wurde. In der kommenden Woche soll der Defensivspieler nun doch von einem Spezialisten operiert werden, er wird dem FC bis auf Weiteres fehlen.

"Wir haben gemeinsam besprochen, dass Jannes es zunächst so versuchen möchte und mit uns in die Vorbereitung startet", sagte Trainer Steffen Baumgart. Am Mittwochvormittag musste Horn dann aber das Training vorzeitig beenden.