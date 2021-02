Fussball international

HIGHLIGHTS: 90.+3! Ben Yedder rettet Kovac-Elf einen Punkt

Nach zuvor acht Siegen in Folge muss der AS Monaco sich mit einem Remis zufrieden geben. Gegen Lorient stand man sogar vor einer Niederlage, doch Ben Yedder sicherte in der Nachspielzeit einen Punkt.

4:06 min