Köln - Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hält eine Absage der kommenden Länderspiele wegen der Corona-Krise für zwingend notwendig. "Im Moment ist mein Gedankengang: Ich werde unsere Spieler nicht losschicken, ich werde es ihnen verbieten", sagte Schmadtke dem Fachmagazin "kicker".

Zwischen dem 22. März und dem 3. April steht in der Bundesliga eine Länderspielpause an. Eine Großzahl von Profis müsste sich nach derzeitigem Stand auf die Reise machen - quer durch die Welt. Und wegen der Abstellungspflicht sind den Bundesligaklubs grundsätzlich die Hände gebunden.

Schmadtke: "Hoheit liegt bei der FIFA"

"Die Hoheit liegt bei der FIFA", sagte Schmadtke. Der Geschäftsführer will deshalb "in den Dialog treten". Seine Haltung habe er bereits an entsprechender Stelle bei der DFL hinterlegt. Auch die EM sieht Schmadtke gefährdet: "Gefühlt ist es weit weg, andererseits ist es beim jetzigen Sachstand nicht auszuschließen, dass das Turnier nicht stattfinden kann."

Ein Problem sei die geplante Austragung in elf europäischen Städten sowie im asiatischen Baku: "So, wie das Turnier strukturiert ist", sagt der 55-Jährige, "könnte es kompliziert werden. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Mannschaften und Fans hin- und herreisen sollen."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.