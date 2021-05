Wolfsburg (SID) - Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter des Titelverteidigers VfL Wolfsburg, sieht den Druck vor dem Gipfeltreffen der Frauenfußball-Bundesliga bei Spitzenreiter Bayern München. "Was die Tabellenkonstellation betrifft, würde ich gerne mit dem FC Bayern tauschen, mit ihrer Situation an sich nicht. Wenn man schon zwei Titelchancen verspielt hat und nun die Gefahr besteht, die dritte zu verspielen, ist das schon eine Drucksituation", sagte der 52-Jährige vor dem Topspiel am Sonntag (13.00 Uhr/NDR, BR und MagentaSport) in Wolfsburg.

Die Bayern-Frauen waren sowohl im DFB-Pokal (gegen den VfL) als auch in der Champions League (gegen den FC Chelsea) im Halbfinale ausgeschieden, in der Liga schmolz das Polster auf Wolfsburg von fünf auf zwei Punkte zusammen. Rein tabellarisch hätten drei Spieltage vor Schluss immer noch die Bayern die "besseren Karten", so Kellermann: "Eine Entscheidung in Sachen Meisterschaft fällt nur, wenn der FC Bayern in Wolfsburg gewinnt."

Sein VfL, Meister der vergangenen vier Spielzeiten, habe sich aber in den vergangenen Wochen in eine Situation gebracht, "die wir uns erhofft haben. Wir können am Wochenende aus eigener Kraft Tabellenführer werden", sagte Kellermann. Das "Momentum" spreche für seine Mannschaft. Nur die Bayern könnten "etwas verlieren", meinte der Sportliche Leiter: "Wir empfinden die Situation so, dass wir nur etwas gewinnen können."