Berlin (SID) - Rio-Weltmeister Sami Khedira steht bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC vor seinem Startelf-Debüt. Der 33-Jährige könnte am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen RB Leipzig von Beginn an auflaufen. Das deutete Hertha-Trainer Pal Dardai an.

"Es sieht gut aus. Es kann sein, dass er von Anfang an spielt, es kann sein, dass er zur zweiten Halbzeit kommt", sagte Dardai, der vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig noch einmal mit dem defensiven Mittelfeldspieler sprechen wollte.

Bislang brachte es Khedira seit seinem Wechsel von Juventus Turin zur Hertha in zwei Bundesliga-Spielen gegen Bayern München (0:1) und beim VfB Stuttgart (1:1) auf 41 Spielminuten.

Innerhalb der Mannschaft scheint er akzeptiert zu sein. "Er ist eine Respektsperson, jemand, auf dessen Wort man hört", meinte Kapitän Niklas Stark über den neuen Mitspieler.