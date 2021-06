Dortmund (SID) - Jude Bellingham feiert am Dienstag seinen 18. Geburtstag wohl mit einer Vertragsverlängerung bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der englische Nationalspieler, der am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) beim EM-Achtelfinale gegen Deutschland im Kader der Three Lions steht, wird durch die automatische Ausweitung seines Vertrags bis 2025 an die Borussen gebunden. Dies berichtete der kicker.

Wie beim US-Angreifer Giovanni Reyna (18) soll sich der BVB diese Klausel auch beim Wechsel Bellinghams gesichert haben. Das Mittelfeldjuwel war im vergangenen Sommer für rund 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt und innerhalb eines Jahres zum Stammspieler gereift.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Bellingham auf 46 Pflichtspieleinsätze sowie acht Scorerpunkte. Für Englands A-Team debütierte er beim 1:0-Auftaktsieg gegen Kroatien und ist damit der jüngste Engländer, der je bei einem großen Turnier, bei EM oder WM, eingesetzt wurde.