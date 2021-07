Köln (SID) - Sebastiaan Bornauw von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat einen Mittelhandbruch erlitten. Der Belgier, der seit Wochen mit einem Wechsel zu Ligakonkurrent VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wird, hatte sich die Verletzung beim Testspiel am Samstag bei Drittligsten MSV Duisburg (1:1) zugezogen.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger bekommt am Dienstag eine Schiene, mit der er in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen kann, teilten die Kölner mit. Am Samstag tritt der FC zum Härtetest gegen Bayern München an. Ihre Saison eröffnen die Kölner am 15. August gegen Hertha BSC.