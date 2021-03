Bielefeld - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Frank Kramer als Nachfolger seines Aufstiegstrainers Uwe Neuhaus verpflichtet. Der frühere DFB-Juniorencoach Kramer (48) unterschrieb beim Aufsteiger bis Sommer 2023.

Die Arminia hat fünf Spiele in Serie nicht gewonnen, dennoch kam die Trennung von Neuhaus (61) am Montag angesichts von Zeitpunkt und Tabellenstand überraschend. Bielefeld ist mit 18 Punkten Tabellen-16., punktgleich mit einem Nichtabstiegsplatz. Zudem haben die Ostwestfalen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Kramer war in seiner bisherigen Laufbahn bereits als Interimstrainer des Bundesligisten TSG Hoffenheim sowie als Coach der Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und der SpVgg Greuther Fürth tätig gewesen, zudem trainierte er die U18, U19 und U20 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zuletzt arbeitete er als Nachwuchschef bei Red Bull Salzburg in Österreich.

Sein Debüt auf der Trainerbank der Arminia wird Kramer am Sonntag (18 Uhr im Liveticker auf ran.de) beim Heimspiel gegen Union Berlin geben.

