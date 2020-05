München - Seit Wochen ranken sich die Gerüchte, dass der FC Bayern sich im Sommer den deutschen Nationalspieler Leroy Sané schnappen wird.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, könnte Sportartikelhersteller Adidas ebenfalls vom Transfer profitieren. Weil der Vertrag von Sané beim Konkurrenten Nike im Sommer endet, könnte der Konzern aus Herzogenaurach zuschlagen.

Trikotnummer als Lockmittel - Nike mit Vertragsklausel

Dem Bericht zufolge endet Sanés Vertrag bei Nike Ende Juli dieses Jahres, wohl auch der Zeitraum in welchem der 24-Jährige in München aufschlagen würde. Passend zum Transfer will wohl Adidas den Flügelspieler als Werbegesicht präsentieren.

Schon vorher berichtete die "Sport Bild", dass Sané in München die berüchtigte Trikotnummer "10" erhalten soll. Adidas erhofft sich mit dem Ausrüster-Wechsel wohl auch mehr Einnahmen durch Trikotverkäufe, da Sané laut dem Blatt zum "Bayern-Beckham" werden soll.

Obwohl Bayern-Präsident Herbert Hainer noch gute Kontakte zu Adidas haben sollte, gilt weiterhin Nike als wahrscheinlichste Option für Sané. Der US-Konzern soll eine Klausel besitzen, mit jedem Angebot eines Konkurrenten gleich ziehen zu können.

Adidas besitzt beim FC Bayern einen Aktienanteil von 8.33 Prozent, was die guten Verbindungen zwischen den beiden Parteien erklärt.

