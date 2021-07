2.Bundesliga

Latza, Diekmeier, Toprak - Kapitäne der 2. Liga

Der Start in die zweite Bundesliga steht kurz bevor. Am Freitag, den 23. Juli bestreiten der FC Schalke 04 und der Hamburger SV den Auftakt in die neue Saison 2021/22. Welche Spieler die Teams in der neuen Saison anführen werden, erfahrt ihr hier.