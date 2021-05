Update 08. Mai, 10.08 Uhr - Augsburg verliert Spiel eins unter Weinzierl

Ottmar Hitzfeld sieht Fußball-Rekordmeister Bayern München mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann für die Zukunft gut aufgestellt. "Nagelsmann ist für Bayern kein Risiko, und Bayern ist für Nagelsmann kein Risiko", sagte der 72-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgabe).Nagelsmann (33) habe sich bei RB Leipzig "sehr gut weiterentwickelt, er ist eine richtige Führungspersönlichkeit". Gleichzeitig würdigte Hitzfeld, fünfmal Meister sowie einmal Champions-League-Sieger mit den Bayern, die Leistung des scheidenden Trainers Hansi Flick. Der 56-Jährige habe mit bislang sechs Titeln in München "Historisches geleistet".

Update 07. Mai, 22.30 Uhr - Augsburg verliert Spiel eins unter Weinzierl

Der FC Augsburg hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl verloren. Der FCA verlor am 32. Spieltag gegen den VfB Stuttgart mit 1:2 (0:1). Damit ist Augsburg mit 33 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf. Zwar zeigte das Team eine anständige Leistung und kam zwischenzeitlich zum Ausgleich, doch am Ende steht der FCA ohne Punkte da.

Update 06. Mai, 20.28 Uhr - Hertha BSC landet Big Point gegen den SC Freiburg

Hertha BSC feiert im zweiten Spiel nach der Coronazwangspause trotz einer Rekord-Rotation einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Gegen Freiburg setzt sich die Mannschaft von Trainer Pal Dardai souverän durch. Ein runderneuertes Team von Hertha BSC hat im zweiten Spiel nach der Coronazwangspause einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Berliner gewannen nach einer Total-Rotation mit neun Veränderungen in der Startelf gegen den SC Freiburg am Ende verdient mit 3:0 (2:0) und kletterten vom 17. auf den 14. Platz.

Update 06. Mai, 10.50 Uhr - Rosen gibt Hoeneß Jobgarantie für neue Saison

Alexander Rosen hat Hoeneß trotz der enttäuschenden Saison der TSG Hoffenheim eine Jobgarantie für die kommende Spielzeit ausgestellt. Alexander Rosen hat Trainer Sebastian Hoeneß trotz der über weite Strecken enttäuschenden Saison der TSG Hoffenheim eine Jobgarantie für die kommende Spielzeit ausgestellt. "Die Ausrichtung, mit welchem Trainer wir in die neue Saison gehen, ist völlig klar und in der Klubführung einstimmig entschieden: mit Sebastian Hoeneß", sagte der Direktor Profifußball der TSG der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Update 06. Mai, 10.50 Uhr - Rode will sich im Kampf um die Königsklasse "nicht auf andere verlassen"

Sebastian Rode vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt erwartet im Rennen um die Champions League keine weiteren Patzer der Konkurrenz. Frankfurt am Main (SID) - Mittelfeldspieler Sebastian Rode vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt erwartet im Rennen um die Champions League keine weiteren Patzer der Konkurrenz. "Der BVB ist gut drauf und Wolfsburg ist auch richtig stark, deshalb wollen wir uns nicht auf andere verlassen müssen", sagte der 30-Jährige in der Sendung "Guten Morgen Hessen" von Hit Radio FFH: "Wir wollen unseren Tabellenplatz unbedingt verteidigen und die letzten drei Spiele gewinnen. Wir gehen sie mit voller Euphorie und Ehrgeiz an."

Update 06. Mai, 10.50 Uhr - Frühstück vom FC Bayern: Münchner spenden 150.000 Euro

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hilft Kindern in Corona-Not. Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hilft Kindern in Corona-Not. Die Bayern gaben eine Spende von 150.000 Euro an den Verein "brotZeit eV" bekannt, der bedürftigen Schülerinnen und Schülern ein gesundes Frühstück sichert. "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder diese Spende (...) übergeben dürfen", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: "In dieser Pandemie sind es die Kinder, die mit am meisten unter den Kontaktbeschränkungen und den Eingriff in ihre gewohnte Normalität zu leiden haben. Mit diesem Geld wollen wir sie bei ihrem Schulalltag unterstützen, damit sie auch trotz Corona immer optimistisch in den Morgen starten und nach vorne schauen können."