U21

U21-EM-HIGHLIGHTS: Überragender Baku führt Kuntz-Elf zu Auftaktsieg

Zwei Tore und ein Assists: Der Man of the Match Ridle Baku war an allen drei Toren der deutschen U21 beim 3:0-Sieg über Ungarn beteiligt. Die Highlights im Video. Die komplette U21-Europameisterschaft live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de.

2:55 min