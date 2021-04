Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht nach drei Coronafällen unter besonderer Überwachung durch das Gesundheitsamt. "Alle stehen unter genauer Beobachtung, das Gesundheitsamt schaut da genau hin", sagte Detlef Wagner, Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, der Bild-Zeitung.

Bei den abstiegsbedrohten Berlinern waren Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Offensivspieler Dodi Lukebakio positiv getestet worden. Der Trainings- und Spielbetrieb kann zwar weiterlaufen. Nach unmittelbarer Rücksprache mit dem Gesundheitsamt musste sich die Mannschaft aber in eine behördlich angeordnete Isolation begeben. Alle beteiligten Personen bezogen zunächst bis zum 28. April ein gemeinsames Quartier, das sie lediglich zu den Trainingseinheiten und den Spielen verlassen.

"Hertha hat sich bisher vorbildlich an das Hygienekonzept gehalten, tägliche Schnelltests absolviert. Der Verein ist jetzt sofort proaktiv auf uns zugekommen, das hat den Spielbetrieb gerettet. Denn so haben alle Quarantäne-Maßnahmen sofort gegriffen", sagte Wagner und fügte an: "Hertha geht in eine Bubble ins Hotel. Wenn alles so eingehalten wird, besteht aus unserer Sicht wirklich keine Gefahr für den Spielbetrieb."