München - Alexander Nübel darf erst im Februar 2020 wieder für den FC Schalke 04 im Tor stehen. Das DFB-Sportgericht sperrte den Torhüter von Königsblau nach dessen Roter Karte im Spiel gegen Eintracht Frankfurt für vier Bundesligaspiele.

Der Pott-Klub hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Sportvorstand Schneider lobt Eintracht Frankfurt

Sportvorstand Jochen Schneider zu "Bild": "Wir haben das Strafmaß akzeptiert. Es geht um das, was Alex bereit gesagt hat: Am Ende geht es um die Gesundheit von Gacinovic - das ist das wichtigste. Großes Kompliment an Eintracht Frankfurt für deren Sportsgeist. Es kamen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Vorwürfe in Richtung von Alex Nübel. Besser geht's nicht, so muss man miteinander umgehen."

Nübel wird Schalke in den Spielen beim VfL Wolfsburg (18.12.), gegen den SC Freiburg (21.12.), gegen Borussia Mönchengladbach (17.01.2020) und beim FC Bayern München (25.01.2020) fehlen.

