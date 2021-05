Fussball international

Leicester holt erstmals den FA Cup: Pokalsieger 20/21

Durch einen knappen Sieg über den FC Chelsea sicherte sich Leicester City erstmals in der Vereinsgeschichte den FA Cup. Auch in Deutschland, Spanien und den Niederlanden steht der Gewinner schon fest, in anderen Ländern wird das Endspiel erst in einigen Tagen ausgetragen. ran.de blickt in der Galerie auf bereits feststehende Pokalsieger und stellt zudem noch weitere Finalpaarungen der kommenden Tage vor.