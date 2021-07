München (SID) - Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Trainer von Bayern München in der baden-württembergischen Provinz - vor immerhin 6000 Zuschauern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft im ersten Testspiel unter Nagelsmann am 17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV) in Villingen im Schwarzwald auf Ligarivale 1. FC Köln.

Am 5. und 6. Juli nimmt der neue Coach bei einem Leistungstest offiziell seine Arbeit in München auf, am 7. Juli steht die erste Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 an.

Bis zum Pflichtspielstart mit der ersten DFB-Pokal-Runde (6. bis 9. August) wird es drei weitere Testspiele geben: In München treffen die Bayern auf Ajax Amsterdam (24.7.), Borussia Mönchengladbach (28.7.) und den SSC Neapel (31.7.). - Der Sommerfahrplan des FC Bayern:

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel