Leipzig (SID) - Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig will noch nicht zum Angriff auf Meister Bayern München blasen. "Wir waren im letzten Jahr am Ende der Hinrunde ja auch relativ weit oben. Und haben dann am Ende trotzdem nichts mit dem Titelkampf zu tun gehabt", sagte der 33-Jährige: "Nur vom schlau Labern werden wir nicht Meister."

Leipzig war in Nagelsmanns Debütsaison 2019/2020 Herbstmeister geworden, hatte die Spielzeit nach der Coronapause dann aber auf Rang drei hinter den Bayern und Borussia Dortmund beendet. In der laufenden Spielzeit ist RB nach elf Spieltagen wieder Dritter hinter den Bayern (beide 24 Punkte) und Tabellenführer Bayer Leverkusen (25 Zähler).

In den beiden letzten Partien in 2020 spielt Leipzig am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei Nagelsmanns Ex-Klub TSG Hoffenheim und am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Da die Saison bereits am 2. Januar weitergeht und der Spielplan eng getaktet ist, sei es laut Nagelsmann noch zu früh über Aussagen über das Titelrennen. "Keiner weiß genau, wie alle Mannschaften damit umgehen, dass es wenig Winterpause gibt und dann in der zweiten Hälfte der Saison viele Englische Wochen stattfinden", sagte er.

Ob RB danach tatsächlich in den Meisterkampf eingreifen kann, wird laut Nagelsmann auch davon abhängen, wie lange Leipzig in der Champions League noch dabei ist. Im Achtelfinale im Februar und März geht es gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Insgesamt brauche es Konstanz, so Nagelsmann: "Wenn wir das hinkriegen, werden wir am Ende einer der Herausforderer sein, die um den Titel mitspielen. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann nicht."