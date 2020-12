München - Die Deutsche Fußball-Liga hat den neuen Rahmenterminkalender für die Saison 2021/22 vorgestellt.

Die Bundesligasaison startet einen Monat nach dem Finale der Europameisterschaft und bekommt wieder nur eine ganz kurze Verschnaufpause über Weihnachten.

⚽🗓️

Das @DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/22 verabschiedet ➡️ https://t.co/HWPpLJWz6X



Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 13.-15.08.2021

◾ 34. Spieltag: 14.05.2022



2. Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 23.-25.07.2021

◾ 34. Spieltag: 15.05.2022 pic.twitter.com/VKV9EtTcZf — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 4, 2020

Die neue Spielzeit in der Bundesliga wird am 12. August starten. Bereits zwei Wochen zuvor, am 23. Juli geht es in der 2. Liga los. Ebenfalls vor dem Start im Oberhaus steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Diese wird vom 6. bis 9. August 2021 gespielt.

Bis zum Jahresende soll es drei Länderspielpausen geben. Wie in der aktuellen Saison wird es dann nur eine ganz kleine Winterpause geben - vom 21. Dezember 2021 bis zum 7. Januar 2022.

Bis zum 14. Mai soll in der Bundesliga gespielt werden, am 15. Mai endet die Saison im Unterhaus. Das DFB-Pokalfinale ist für den 21. Mai angesetzt.

