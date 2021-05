Fussball

Fan-Rückkehr an letztem Spieltag: Klopp mit Botschaft an Fans

Der FC Liverpool kämpft in der Liga um den Einzug in die Champions League. Vor dem letzten, entscheidenden Saisonspiel richtet Jürgen Klopp noch einmal motivierende Worte an die 10.000 Fans, die am letzten Spieltag erstmals wieder ins Stadion dürfen.

0:56 min